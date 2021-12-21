В Томской области 26-летний водитель пострадал при столкновении двух грузовиков, требуется помочь очевидцев

Томский Обзор / Фото: 12 января 2022 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области 26-летний мужчина пострадал при столкновении двух грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 11 января, около 11:10 на 58-м километре автодороги Мельниково-Кожевниково-Изовка. Здесь 37-летний водитель, управляя автомобилем «МАЗ» с прицепом, перевозящий железо, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ».

В результате 26-летний водитель автомобиля «ГАЗ» с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Жителей Томской области просят обращаться по телефонам: +7 (38244) 21743, +7 (38244) 22520.

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