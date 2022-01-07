Томичи смогут посмотреть показательные выступления юных фигуристов

7 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Сегодня, 7 января, в 13 часов на катке в пер. Томский на площади Ново-Соборной пройдут показательные выступления юных фигуристов ДЮСШ №4, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вниманию зрителей будут представлены сольные и групповые номера по фигурному катанию воспитанников спортивной школы.

Затем будет организовано массовое катание с участием тренеров-преподавателей и обучающихся школы в качестве инструкторов по обучению катанию на коньках.

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