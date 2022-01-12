Обвинение обжаловало приговор осужденному за злоупотребления мэру Томска Ивану Кляйну

12 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Мальцев

Прокуратура Томской области направила апелляционную жалобу на приговор мэру Томска Ивану Кляйну, которого осудили на два года колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Было внесено апелляционное представление на приговор в связи с его чрезмерной мягкостью», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, мэра Томска обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию.

26 мая адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля. В конце декабря прокуратура попросила суд приговорить его к пяти годам заключения, сторона защиты — полностью оправдать.

В конце декабря 2021 года Советский районный суд Томска приговорил Кляйна к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода в деле мэра со ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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