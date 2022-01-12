Обвинение обжаловало приговор осужденному за злоупотребления мэру Томска Ивану Кляйну
Прокуратура Томской области направила апелляционную жалобу на приговор мэру Томска Ивану Кляйну, которого осудили на два года колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«Было внесено апелляционное представление на приговор в связи с его чрезмерной мягкостью», — сказал сотрудник пресс-службы.
Как сообщалось, мэра Томска обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию.
26 мая адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.
Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля. В конце декабря прокуратура попросила суд приговорить его к пяти годам заключения, сторона защиты — полностью оправдать.
В конце декабря 2021 года Советский районный суд Томска приговорил Кляйна к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода в деле мэра со ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
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