В Томской области открыты все ледовые переправы и автозимники

12 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

В Томской области открыты все 29 ледовых переправ и 9 региональных автозимников, сообщает пресс-служба администрации региона.

Во вторник, 11 января, областная комиссия ввела в эксплуатацию последнюю региональную ледовую переправу через реку Обь в Молчановском районе на автодороге Тунгусово — Могочино — Суйга. Она рассчитана на транспорт массой не более двух тонн с движением по одной полосе в реверсивном режиме.

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