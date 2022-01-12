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В Томской области открыты все ледовые переправы и автозимники

Авто, Безопасность, Дороги, Томские новости, переправа автозимник река дорога автомобиль В Томской области открыты все ледовые переправы и автозимники

В Томской области открыты все 29 ледовых переправ и 9 региональных автозимников, сообщает пресс-служба администрации региона.

Во вторник, 11 января, областная комиссия ввела в эксплуатацию последнюю региональную ледовую переправу через реку Обь в Молчановском районе на автодороге Тунгусово — Могочино — Суйга. Она рассчитана на транспорт массой не более двух тонн с движением по одной полосе в реверсивном режиме.

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