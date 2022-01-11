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Томские фристайлисты завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях

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Команда томских спортсменов завоевала 11 медалей по итогам всероссийских соревнований по фристайлу, которые прошли в городе Чусовом Пермского края, сообщает департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Участники турнира состязались в двух дисциплинах — «могул» и «парный могул». Томичи завоевали медали в двух возрастных категориях (2007 г.р. и старше, 2008 г.р. и младше).

Так, в индивидуальном могуле Алёна Сунцова и Мансур Рафиков взяли «золото», Елизавета Рябцева и Маргарита Вавилина заняли второе и третье места, соответственно. В парном могуле победу в своих возрастных группах одержали Юлия Семенюк, Маргарита Вавилина и Михаил Ган. Серебряными призерами стали Алиса Брюханова и Мансур Рафиков. Бронзу завоевали Яна Пенявская и Никита Агеев.

В целом участие в соревнованиях приняли более 130 спортсменов из разных регионов страны.

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