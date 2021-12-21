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В Томске проводят проверку по факту похищения 3-летней девочки

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В Томске проводится проверка по заявлению томички о похищении её 3-летней дочери экс-супругом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники томской полиции устанавливают местонахождение Елизаветы Заболотниковой 2018 года рождения. Предположительно, ребенка мог забрать отец.

«10 января 2022 года в следственный отдел по Советскому району г. Томск СУ СКР по Томской области обратилась жительница Томска с заявлением о том, что накануне бывший супруг увёл с её разрешения их 3-летнюю дочь на прогулку, а впоследствии отказался вернуть ребенка, заявив, что девочка будет жить с ним в Симферополе, куда он собирается уехать в ближайшее время», — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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