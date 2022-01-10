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В Томске временно перекроют участок пер. Нечевского

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С понедельника, 10 января, до 20:00 13 января в Томске закрыт для движения транспортных средств участок по пер. Нечевский — от ул. Тверская до пер. Дзержинского, сообщает пресс-служба городской администрации.

Здесь бригады АО «ТомскРТС» проводят аварийные ремонтные работы по восстановлению отопления и горячего водоснабжения на участке теплотрассы № 2Г.

Томичей просят заранее выбирать для движения объездные маршруты.

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