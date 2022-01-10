В Томске временно перекроют участок пер. Нечевского

10 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

С понедельника, 10 января, до 20:00 13 января в Томске закрыт для движения транспортных средств участок по пер. Нечевский — от ул. Тверская до пер. Дзержинского, сообщает пресс-служба городской администрации.

Здесь бригады АО «ТомскРТС» проводят аварийные ремонтные работы по восстановлению отопления и горячего водоснабжения на участке теплотрассы № 2Г.

Томичей просят заранее выбирать для движения объездные маршруты.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: