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Для жителей домов томского Академгородка, попавших под отключение, организован подвоз воды

ЖКХ, Томские новости, Томск Академгородок отключение воды ремонт подвоз Для жителей домов томского Академгородка, попавших под отключение, организован подвоз воды

В Томске проводятся работы по подключению сетей Академгородка к централизованному водоснабжению. В связи с этим, сегодня, 10 января, с 9 до 20 часов ограничена подача воды по ряду адресов, перечень которых доступен по ссылке, сообщает пресс-служба городской администрации.

На время переключения для жителей Академгородка организован подвоз воды по следующему графику:
• ул. 30-летия Победы, 6: с 9 до 15 часов;
• пр. Академический, 47: с 9 до 14 часов и с 15 до 21 часа;
• мкр. Академический между домами №№ 63 и 128: с 10 до 12 часов и с 16 до 18 часов;
• ул. 2-й мкр. Академический, 65: с 13 до 14 часов и с 18 до 20 часов;
• пр. Академический, 24а: с 8 до 10 часов и с 16 до 21 часа.

Дополнительную информацию можно получить по телефону центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 90-50-90 и в городской «Оперативно-дежурной службе» по телефону 005.

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