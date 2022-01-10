Для жителей домов томского Академгородка, попавших под отключение, организован подвоз воды

В Томске проводятся работы по подключению сетей Академгородка к централизованному водоснабжению. В связи с этим, сегодня, 10 января, с 9 до 20 часов ограничена подача воды по ряду адресов, перечень которых доступен по ссылке, сообщает пресс-служба городской администрации.

На время переключения для жителей Академгородка организован подвоз воды по следующему графику:

• ул. 30-летия Победы, 6: с 9 до 15 часов;

• пр. Академический, 47: с 9 до 14 часов и с 15 до 21 часа;

• мкр. Академический между домами №№ 63 и 128: с 10 до 12 часов и с 16 до 18 часов;

• ул. 2-й мкр. Академический, 65: с 13 до 14 часов и с 18 до 20 часов;

• пр. Академический, 24а: с 8 до 10 часов и с 16 до 21 часа.

Дополнительную информацию можно получить по телефону центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 90-50-90 и в городской «Оперативно-дежурной службе» по телефону 005.

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