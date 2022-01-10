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Пожарные выезжали в супермаркет «Лента» на Красноармейской в Томске из-за сработавшей пожарной сигнализации

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Пожарная сигнализация сработала в воскресенье в супермаркете «Лента» на улице Красноармейской в Томске, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Томской области.

«Подгорела пища в пекарне, сработала сигнализация», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, на место прибыли шесть единиц пожарной техники, однако делать пожарным ничего не пришлось, поскольку возгорания не было.

Магазин на ул. Красноармейской стал третьим по счету гипермаркетом «Ленты», где за последнее время происходят инциденты, связанные с пожарами.

Как сообщалось, 21 декабря сгорел гипермаркет «Лента» на улице Елизаровых, площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. По подозрению в поджоге полицейские задержали 33-летнего сотрудника подрядной организации, который работал в гипермаркете. Мужчину арестовали.

25 декабря в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске произошел пожар, из здания было эвакуировано около 500 человек. Позже полицейские установили и задержали подозреваемого в поджоге, ему предъявили обвинение по ч.3 ст.30 и ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

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