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Больница скорой медицинской помощи Томска вернулась к работе по профилю

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Сегодня, 10 января, больница скорой медицинской помощи Томска, ранее перепрофилированная под госпиталь для пациентов с COVID-19, возобновила плановую и экстренную медицинскую помощь по профилю «травматология и нейрохирургия», сообщает пресс-служба областной администрации.

Как рассказал главный врач БСМП Олег Попадейкин, в новогодние праздники в учреждении проведена заключительная обработка и дезинфекция всех помещений.

Напомним, медучреждение перепрофилировалось в респираторный госпиталь трижды: с октября 2020 года по март 2021-го, с июля по сентябрь и с октября по декабрь 2021-го. Здесь было развернуто 180 коек, включая 30 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего за период работы респираторного госпиталя в учреждении было пролечено 3 485 человек, из которых 719 человек – за период последнего открытия.

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