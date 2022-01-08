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Пожарные спасли 3 человек из горящего дома в Томске

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В Томске загорелся 5-этажный 3-подъездный жилой дом по ул. Енисейской, 17. Сообщение о пожаре поступило в 00.51.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, до прибытия пожарных из дома эвакуировались 20 человек. Звено газодымзащитной службы спасло из дома еще 3 человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 1.09. В результате в одном из подъездов на 3 этаже обгорела входная дверь, закоптились стены в коридоре и в квартирах. Площадь пожара составила 1 кв. метр.

На месте работали 3 единицы техники и 9 человек. Причина возгорания устанавливается.

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