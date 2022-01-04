Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Томской области

4 января 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне утром, 3 января, в селе Каргасок загорелся 12-квартирный брусовой двухэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании на ул. Энтузиастов поступило в 8.03. К приезду пожарных из квартиры на втором этаже шел густой дым. Также был сильно задымлен подъезд. Пожарные эвакуировали из дома 12 человек, среди которых были 3 ребенка.

В результате пожара 4 человека получили отравление продуктами горения. Их госпитализировали в Каргасокскую районную больницу.

Возгорание удалось ликвидировать к 9.25. В результате в двухкомнатной квартире на втором этаже обгорели стены, мебель, частично прогорело потолочное перекрытие в кухне, закоптились стены в подъезде. Площадь пожара составила 40 кв.метров.



На месте работали 9 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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