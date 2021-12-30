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В новогоднюю ночь в Томске перекроют подъездные пути к Горсаду и пл. Ново-Соборной

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В ночь на 1 января в Томске в связи с празднованием Нового года будет ограничено движение по подъездным путям к Городскому саду и пл. Ново-Соборной, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлился до 1.30 и затронет ряд улиц. Так, 31 декабря, будет перекрыт участок улично-дорожной сети по адресу: Ново-Соборная площадь, 9б - от пересечения ул. Советской до пересечения с пр. Фрунзе. Здесь будет ограничено движение и для транспорта, и для пешеходов.

Также с 18.00 31 декабря до 1.30 1 января движение транспорта будет ограничено на следующих участках улиц:

С 23.00 31 декабря до 1.30 1 января движение транспорта будет ограничено по ул. Белинского (на участке от пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с ул. Герцена) и по ул. Герцена (на участке от пересечения с ул. Белинского до пересечения с ул. Советская).

В случае осложнения дорожной обстановки с 00.00 до 1.30 субботы, 1 января, будет ограничено движение транспорта (за исключением маршрутного транспорта):

Также с 18.00 31 декабря до 1.30 1 января будет запрещена стоянка транспортных средств, за исключением автомобилей спецслужб (пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи и иных служб) на всех перечисленных выше участках и пр. Ленина от пересечения с автомобильной дорогой по пр. Фрунзе до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Герцена.

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