В Томске арестовали бывшего первого замначальника регионального УФСИН
30 декабря 2021 / Томский Обзор
Полицейские арестовали бывшего первого заместителя начальника регионального УФСИН по подозрению в получении взятки в 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По предварительным данным, обвиняемый лично вымогал от осужденного ФКУ ИК-4 взятку в 1,5 млн рублей за общее покровительство осужденным.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Обвиняемого заключили под стажу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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