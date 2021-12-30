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В Томске арестовали бывшего первого замначальника регионального УФСИН

Криминал, Судебные дела, Томские новости, УФСИН арест задержали взятка В Томске арестовали бывшего первого замначальника регионального УФСИН

Полицейские арестовали бывшего первого заместителя начальника регионального УФСИН по подозрению в получении взятки в 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, обвиняемый лично вымогал от осужденного ФКУ ИК-4 взятку в 1,5 млн рублей за общее покровительство осужденным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Обвиняемого заключили под стажу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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