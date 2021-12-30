Следить за безопасностью на большой горке на Ново-Соборной в Томске будут волонтеры

Сегодня, 30 декабря, в Томске волонтеры начали следить за соблюдением дистанции и техники безопасности во время катания с большой ледовой горки на пл. Ново-Соборной, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего на объекте будут работать 40 добровольцев из числа студентов. Их дежурство продлится по 9 января. Они будут следить за безопасностью посменно с 11.00 до 21.00.

В сообщении отмечается, что волонтеров легко опознать по бэйджам и специальным сигнальным жилетам.

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