У главного купола на здании мэрии Томска появилась новая подсветка

В Томске на главном куполе здания администрации Томска по пр. Ленина, 73 восстановлена архитектурная подсветка.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, старые изношенные прожекторы не обеспечивали равномерного освещения купола, а их конструкция с лампами накаливания не отвечала современным требованиям энергосбережения. В зимнее время вокруг прожекторов образовывалась наледь, в большом количестве скапливался снег. В итоге оборудование заменили на морозостойкие, гибкие светодиодные элементы.

«Они более яркие, экономичные, выгодно подчёркивают красоту купола и делают его заметным на фоне соседних зданий. Кроме того, демонтаж старых прожекторов снизил ветровую и снежную нагрузку», — говорится в сообщении.

Подсветка будет работать в темное время суток в праздничные дни.

В дальнейшем предполагается замена всей архитектурной подсветки здания администрации. Вместо светильников с лампами накаливания здесь установят более эргономичные и компактные осветительные приборы скрытого монтажа.

Напомним, в 2020 году администрация провела реставрацию латерны центральной башни здания мэрии. Подрядчик восстановил цинковое обрамление, восполнив утраченные элементы декора, выполнил гальваническую обработку деталей. Несущий каркас башни заменили и усилили. В латерну также вмонтировали новые часы.

Здание администрации Томска относится к объектам культурного наследия. Оно было построено по проекту выдающегося архитектора К.К. Ладыгина в начале ХХ века и первоначально принадлежало торговому дому «Кухтерин и сыновья». Местоположение здания определило характерные ландшафтные очертания Томска, а массивный купол башни со шпилем стал символом-ориентиром центральной части города.

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