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Завтра в Томске ограничат движение на Степановском переезде

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В ночь на четверг, 30 декабря, в Томск будет перекрыта одна полоса для движения транспорта по ул. Шевченко на «Степановском» железнодорожном переезде 79 км станции Томск — 1.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение продлится с 00.00 до 6.00. В это время бригады Томской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» проведут работы по ремонту плит резинокордового настила.

На период проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение по указанному участку улицы и регулирующие порядок движения транспорта.

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