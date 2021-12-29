Завтра в Томске ограничат движение на Степановском переезде

29 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

В ночь на четверг, 30 декабря, в Томск будет перекрыта одна полоса для движения транспорта по ул. Шевченко на «Степановском» железнодорожном переезде 79 км станции Томск — 1.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение продлится с 00.00 до 6.00. В это время бригады Томской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» проведут работы по ремонту плит резинокордового настила.

На период проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение по указанному участку улицы и регулирующие порядок движения транспорта.

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