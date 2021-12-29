«Ростелеком» в Томской области поздравил с Новым годом ребят из центра помощи детям

29 декабря 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» провел акцию «Стань Дедом Морозом» и исполнил новогодние пожелания воспитанников центра помощи детям в селе Бакчар Томской области. 28 декабря волонтеры компании увезли на торжественный утренник подарки для 26 ребят.

Благотворительная акция «Стань Дедом Морозом» проходит в компании уже девятый год подряд. В канун самого ожидаемого праздника дети из детского дома пишут письма Деду Морозу и просят положить под елку подарок, о котором мечтают. Список желаний размещается на корпоративном портале компании, а сотрудники «Ростелекома» выбирают сюрприз, которым хотят порадовать ребенка.

«Одно из важнейших направлений социальной политики „Ростелекома“ — это проявление заботы и оказание помощи детям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. В нашем коллективе работают отзывчивые и добросердечные люди, которые с большим желанием участвуют в благотворительной акции „Стань Дедом Морозом“. Приятно, что у нас сложилась замечательная традиция, которая позволяет исполнять мечты ребят, которым нужна вера в чудеса», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В этом году дети из Бакчарского центра просили у Деда Мороза куклы, наборы воздушного пластилина, машинки и вертолеты на пульте управления, косметические наборы, рюкзаки и модные кроссовки. Ребята постарше хотели современные цифровые гаджеты: очки виртуальной реальности, беспроводные наушники, смарт-часы и портативные колонки для музыки. Воспитанники, которые активно занимаются спортом, мечтали получить в подарок боксерские перчатки и лапы, а также тренировочные бинты для тренировок.

«На протяжении многих лет мы ждем в гости представителей компании „Ростелеком“. Дети готовятся к встрече и украшают свои комнаты, придумывают костюмы, репетируют танцы и новогодние песни, делают своими руками сувениры для волонтеров компании. Все это создает атмосферу праздника, но самое главное для ребят — это внимание, теплота и забота, а также исполнение загаданных желаний. Спасибо за это сотрудникам „Ростелекома“», — поделилась директор ОГКУ «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района» Ольга Тесленок.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: