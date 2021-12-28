Более 140 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

28 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 146 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 387 человек. Один заболевший скончался, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 61 392 случая заболевания коронавирусом. 47 891 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,87.

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