Почтовые отделения Томской области изменят график работы в новогодние праздники

28 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

Отделения Почты России в Томской области будут работать по измененному графику в новогодние праздники.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, 31 декабря в регионе будут работать 3 почтовых отделений. Из них два в Томске: 634050 (пр. Ленина, 93) и 634063 (ул. Сергея Лазо, д. 10) и одно в Колпашево: 636460 (ул. Белинского, д. 14). Все они будут работать по графику воскресенья.

Выходными днями для всех почтовых отделений региона станут 1, 2 и 7 января. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января почтовые отделения будут работать по установленному графику, за исключением некоторых городских и сельских отделений.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

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