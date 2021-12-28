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Задержана депутат гордумы Томска Фадеева — источник

Судебные дела, Томские новости, Навальный арестовали задержали протесты Задержана депутат гордумы Томска Фадеева — источник

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата думы Томска и экс-руководителя местного штаба Навального (движение признано в РФ экстремистской организацией) Ксению Фадееву, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Фадеева задержана в Томске силовиками из Москвы», — сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, что инкриминируют депутату.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Фадеева победила на выборах в гордуму Томска в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года ее арестовали на 30 суток, а в конце мая оштрафовали на 300 тыс. руб. за организацию несанкционированного митинга в поддержку Навального.

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