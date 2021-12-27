Предложение о строительстве межвузовского кампуса в Томске поступило от компании Газпромбанка и ГК «Гранит»

27 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива «Томского Обзора»

Совместная компания Газпромбанка и группы компаний «Гранит» ООО «Томский студенческий кампус» подала в департамент инвестиций Томской области частную концессионную инициативу об участии в проекте по строительству и эксплуатации межвузовского кампуса.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, инициатива стала первой в рамках федеральной программы о создании инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений национального проекта «Наука и университеты».

Согласно документам, инфраструктура кампуса будет включать в себя гостиницы для размещения студентов на 10 тыс. мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерами и игровыми залами, конференц-зал с выставочными зонами, учебные аудитории и лаборатории, а также канатную дорогу.

«В ближайшее время мы приступим к рассмотрению концессионной инициативы. В случае одобрения, в том числе с учетом корректировок, она будет опубликована для приема заявок от компаний, желающих участвовать в конкурсе на право заключения концессионного соглашения на определенных в инициативе условиях. Заявки смогут подать все заинтересованные компании. После этого будет объявлен конкурс, по итогам которого и определится концессионер», — пояснил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

В свою очередь первый вице-президент Газпромбанка – начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер отметил, что Томская область является одной из приоритетных для Газпромбанка в плане инвестиций в реализацию социальных проектов.

«Сейчас мы планируем участвовать в проекте по строительству в городе межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения студентов и преподавателей, и будет являться стандартом качества среды для обучения и для жизни», — сказал Павел Бруссер.

Напомним, строительство межуниверситетского студенческого кампуса станет одним из проектов «Большого университета Томска». Соглашение о строительстве кампуса губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и в то время министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков подписали в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме.

В июле 2021-го премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Томск выделил на строительство кампуса 18 млрд рублей. Значительную часть средств по механизму государственно-частного партнерства вложит инвестор-концессионер в 2022 году. Общая стоимость строительства кампуса составит около 40 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: