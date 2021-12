Строительство Туганского горно-обогатительного комбината «Ильменит» завершено в Томской области

27 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Строительство Туганского горно-обогатительного комбината «Ильменит» в Томской области завершено, производство запущено в эксплуатацию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу АО «Атомредметзолото» (структура «Росатома»), которое владеет 25% минус одной акцией одноименного АО.

«Мы запускаем обогатительную фабрику по переработке рудных песков Туганского месторождения в соответствии с согласованным графиком строительства. Вскоре предприятие выйдет на проектную производительность по переработке 575 тыс. тонн рудных песков в год», — цитирует пресс-служба гендиректора АО «Туганский ГОК «Ильменит» Андрея Кабанова.

По данным пресс-службы, на обогатительной фабрике завершены строительно-монтажные работы, пройдена пусконаладка «на холостом ходу», начато производство цирконовых, титановых и рутил-лейкоксеновых концентратов. В настоящее время на предприятие создано 140 рабочих мест.

Предполагается, что основными клиентами Туганского ГОКа станут АО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ, Глазов, Удмуртия, входит в АО «ТВЭЛ» Росатома) и корпорация «ВСМПО-Ависма» (MOEX: VSMO).

«Потенциал Туганского ГОКа позволит компании занять на рынке России позиции одного из крупных поставщиков титановых и цирконовых концентратов, обеспечив до 100% потребление по цирконовому и до 15-20% по ильменитовому концентратам при запуске всех очередей фабрики. Предприятие также станет крупнейшим в Сибири поставщиком стекольных песков. Планируется развивать и экспортные поставки продукции», — сообщил первый заместитель гендиректора АРМЗ Алексей Шеметов.

АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» — горнодобывающее предприятие, созданное в сентябре 2002 года для промышленной разработки Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков в Томской области. В мае 2021 года к проекту подключился АРМЗ, приобретя 25% минус одну акцию АО «ТГОК «Ильменит» с правом увеличение доли до контрольной.

До вхождения АРМЗ уставный капитал компании был разделен между кипрскими Arfay Enterprises Ltd (90,01%) и TGOK Ivestment Ltd Arfay Enterprises Ltd (9,99%).

Реализация проекта предусматривает разработку месторождения за счет вовлечения в добычу ресурсов Кусковско-Ширяевского лицензионного участка и увеличения производственных мощностей до 6,9 млн тонн рудных песков в год. Запуск ГОКа будет осуществлен в три очереди.

