В Томске открылся каток на Мавлюкеевском озере

27 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В пятницу, 24 декабря, в Томске состоялось торжественное открытие катка на Мавлюкеевском озере.

Церемония состоялась в 14.00. Гостей мероприятия ждала культурная программа с выступлением Снегурочки.

Кроме того, с 14.00 до 17.00 все желающие могли бесплатно покататься на коньках при предъявлении студенческого билета.

На катке, как и в предыдущие годы, оборудованы теплые раздевалки и будет работать прокат.

Часы работы катка: с 16.00 до 22.00 — в будние дни, с 12.00 до 22.00 — в праздничные и выходные. Стоимость проката: 110 руб./час, со своими коньками — бесплатно.

Фото: Серафима Кузина

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