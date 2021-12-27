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В Томске завершилось строительство нового детского сада в Зеленых горках

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В Томске строители завершили возведение детского сада на 145 мест в районе Зеленые горки.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, объект на ул. Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1) строило СУ ТДСК. В рамках нацпроекта «Демография» на возведение детсада было выделено 263,9 млн рублей, из 118,3 млн рублей — из бюджета РФ.

Построенное по типовому проекту трехэтажное здание площадью 2,7 тыс. кв. м примет детей в 2022.

Ранее в рамках нацпроекта «Демография» в Томске были сданы детские сады на 145 мест на ул. Высоцкого, 16 и на ул. Академика Сахарова, 46, а также сад на 220 мест на Иркутском тракте, 175/3.

Также заканчиваются работы еще на четырех объектах: двух на 145 места и два на 220 мест — их сдадут в январе 2022 года.

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