Стартап за 30 минут: в ТГУ провели встречу по технологическому предпринимательству

24 декабря 2021 / На правах рекламы / Фото: На правах рекламы

В ТГУ прошла встреча по технологическому предпринимательству, где полсотни студентов узнали об инструментах, которые появляются в университете для поддержки стартапов и разработали концепцию нового наукоемкого проекта. Это стартовое мероприятие федерального проекта «Платформа технологического предпринимательства», который реализуется при поддержке Министерства науки и образования РФ.

— В нашем университете предпринимательский трек — обязательный на каждом направлении. Мы формируем среду, где есть право на жизнь разным моделям и технологиям, а баланс конкуренции и кооперации правильный. Это связано с тем, что настоящие прорывы лежат на стыке дисциплин, а подобные мероприятия позволяют студентам собраться в многопрофильные команды и проработать свои идеи при поддержке экспертов, — пояснил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

В начале встречи студенты приняли участие в двух спич-сессиях. На первой говорили о технологическом предпринимательстве, наукоемких коммерческих проектах и Lean Startup. Обсудили типы предпринимательства, технологические тренды и спрогнозировали перспективные направления для студенческих стартапов. Спич-сессия «Передовые стартап-студии в вузах Российской Федерации» раскрыла для студентов возможности по поддержке проектов от университета.

Хэдлайнером мероприятия стал экс-директор по слияниям и поглощениям АФК «Система», экс-вице-президент Barclays Capital по России и СНГ, генеральный партнёр и основатель ATEM Capital, декан факультета технологического предпринимательства и инноваций ИТМО Антон Гопка.

— Хочется дать новое понимание того, что такое предпринимательство. Я постоянно встречаюсь с тем, что люди думают, что у них нет идей, ссылаясь на то, что все уже давно придумано. Но в формате игры, все становится гораздо проще, идеи появляются, а люди начинают понимать логику создания проекта, — объяснил Антон Гопка.

Вторую часть мероприятия посвятили ролевой игре «Хакер, хастлер, хипстер или как собрать стартап за 30 минут». Участникам раздали карточки с ролями, которые отражали направление, аудиторию и технологическое решение стартапа. Им нужно было разработать и презентовать идею.

Такие мероприятия позволяют за короткий срок продумать идею проекта, научиться коммуницировать с коллективом и прокачать навыки презентации. Здесь подключается азарт. Теперь остается научиться так переключаться и в реальной жизни, — поделилась впечатлениями студентка 1 курса ТГУ Александра Филимонова.

Встречи по технологическому предпринимательству для студентов при поддержке Министерства науки и образования до конца декабря пройдут в 19 регионах России.

Министерство науки и высшего образования РФ работает над расширением возможностей внедрения в промышленности инновационных проектов студентов и выпускников университетов.

Фото: на правах рекламы

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