В Ботсаду Томского госуниверситета поселились духи природы и китайский дракон

24 декабря 2021 / Томский Обзор

В Ботаническом саду Томского государственного университета поселились десять мифологических персонажей, среди которых духи природы в женском обличье, духи-оборотни, обитающие в водопадах, миниатюрные феи и другие создания.

Как уточняет пресс-служба вуза, посетители Ботсада могут во время экскурсии проверить себя на внимательность и попытаться найти спрятавшихся в оранжерее драконов, крылатых кошек, эльфов и других сказочных существ.

«Три фигуры — Зелигена, спригган и корнуэльский пикси — выполнены из нержавеющей стальной и медной проволоки. Они создавались с помощью плетения и дополнительного декорирования листочками в технике гальванопластики в томском творческом объединении „ЛистOk“, — рассказывает сотрудник лаборатории тропических и субтропических растений СибБС ТГУ Светлана Романова. — Семь фигур — пикси, пэк, крылатая кошка, драконлинг, никси, каппа и китайский дракон — это трёхмерные модели. Влагостойкие скульптуры разработаны и напечатаны на 3D-принтере специалистами лаборатории „FabLab“ Сибирского центра дизайна ТГУ. Шесть фигур отшлифованы и окрашены под камень, китайский дракон изготовлен и собран из множества деталей и может менять положение за счет изгиба тела».

Все скульптуры выполнены по изображениям студентки Института искусств и культуры Томского госуниверситета Юлии Попиловой в рамках проекта «Скульптурная экспозиция мифологических существ в Сибирском ботаническом саду и Университетской роще», победившего в грантовом конкурсе ТГУ «Вектор инициативы».

Поискать мифологических существ можно в оранжереях Ботанического сада ТГУ на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни 3, 4, 6, 7 января с 10:00 до 17:00.

Стоимость билета: взрослый — 300 руб.; льготный — 200 руб.

В ботсаду действуют санитарные ограничения: необходимость ношения маски, наличие QR-кода для посетителей старше 18 лет.

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