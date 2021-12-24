На следующей неделе в Томске стартует фестиваль арт-антропологии

Томский Обзор / Фото: 24 декабря 2021 // Фото: vk.com/tsugallery

В понедельник, 27 декабря, в Томске состоится открытие второго фестиваля арт-антропологии (Anti)Depressed Fest, посвященного художественному исследованию тревожности и депрессивности периода пандемии COVID-19.

Как уточняют организаторы, в этом году темой фестиваля стала «Токсичная позитивность». Художники, дизайнеры, драматурги пытаются «разоблачить» ковидную тревожность под маской культурной анестезии «позитива», заставляющего закрыть глаза на реальность психологических и социальных проблем.

В рамках подготовки фестиваля был проведен Open Call, участниками которого стали более 80 художников из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска, а также Индонезии и Китая. В результате конкурса было отобрано 24 проекта. Отдельно среди участников фестиваля «(Anti) Depressed Fest — 2021» представлены молодые художники и дизайнеры, студенты Института искусств и культуры.

Специальные гости фестиваля — известные российские авторы: художник Василий Слонов (Красноярск), художник и дизайнер Андрей Люблинский (Санкт-Петербург), журналист и драматург Екатерина Вагнер (Москва), художник Вадим Эпштейн (Москва), дизайнер Александр Васин (Москва). Среди томских художников — Елена Бабошко и Музей славянской мифологии (живопись из коллекции).

В рамках фестиваля планируются читки и перформансы. На выставке будут представлены живопись, плакаты, фотография, инсталляции, видео- и медиа-арт.

Открытие фестиваля состоится в Галерее «В Главном» (главный корпус ТГУ, пр.Ленина, 36) в 18.30. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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