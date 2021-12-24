Власти Томска направят дополнительные 80 млн рублей на капремонт лицея №8

24 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Выделенные из бюджета Томской области 80 млн рублей будут направлены на проведение капитального ремонта лицея №8.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, средства были выделены в качестве дотации на обеспечение сбалансированности бюджета города. Ремонт здания будет проводиться в рамках муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2025 годы».

Предполагается, что полученная дотация, а также дополнительные средства, заложенные в городской бюджет по результатам работы согласительной комиссии, позволят объявить в начале 2022 год аукцион на поиск подрядчика для проведения капремонта на полную стоимость работ – порядка 290 млн рублей, что позволит привлечь к торгам крупные строительные организации. Напомним, объявленный в конце ноября электронный аукцион по отбору подрядной организации для проведения первого этапа капитального ремонта лицея №8 на сумму 154 млн рублей, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Здание лицея было построено в 1936 году и не ремонтировалось с начала 1990-х годов. В 2021 году был произведен капремонт спортивного зала лицея и велись противоаварийные работы. В настоящее время около 800 учеников временно распределены по близлежащим учебным заведениям. Первые классы учатся в гимназии № 6, старшеклассники — в Гуманитарном лицее.

Остальные классы распределили между школами № 12 и «Перспектива».

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