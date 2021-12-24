Ночью в Томске три автомобиля пострадали от огня
24 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Минувшей ночью в Томске во дворе одного из жилых домов при пожаре пострадали три иномарки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании по ул. Никитина, 25 поступило в 3.45. В результате пожара выгорели моторный отсек и салон Toyota RAV4 2018 года выпуска. У стоящего рядом Subaru Impreza 2003 года оплавился бампер, обгорело лакокрасочное покрытие переднего крыла и двери. Также от огня пострадал Mitsubishi Outlander. У него оплавились бампер и передняя фара, обгорело колесо, частично лакокрасочное покрытие двери.
Причина возгорания устанавливается.
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