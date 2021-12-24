18+
18+

Ночью в Томске три автомобиля пострадали от огня

Происшествия, Томские новости, пожар огонь горит сводка происшествий возгорание Ночью в Томске три автомобиля пострадали от огня

Минувшей ночью в Томске во дворе одного из жилых домов при пожаре пострадали три иномарки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул. Никитина, 25 поступило в 3.45. В результате пожара выгорели моторный отсек и салон Toyota RAV4 2018 года выпуска. У стоящего рядом Subaru Impreza 2003 года оплавился бампер, обгорело лакокрасочное покрытие переднего крыла и двери. Также от огня пострадал Mitsubishi Outlander. У него оплавились бампер и передняя фара, обгорело колесо, частично лакокрасочное покрытие двери.

Причина возгорания устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Как инструмент CustDev может помочь молодым предпринимателям рассказали в «Точке кипения – Томск»

24 ноября 2021
Томские новости

Томичей приглашают на гала-показ межрегионального конкурса «Особая мода»

29 ноября 2021
Томские новости

«Роскосмос» проинформировал томские власти о пуске «Ангары-А5» 23 декабря

9 декабря 2021
Томские новости

Сегодня в Томске скоропостижно скончалась директор томского художественного музея Елена Янина

13 декабря 2021
Томские новости

Производители фото- и видеотехники представили свои новинки на SibMediaShow в Томске

1 декабря 2021
Томские новости

Назначен новый ректор СибГМУ

2 декабря 2021
Томские новости

Томичи смогут узнать о работе Васюганского заповедника

15 декабря 2021
Томские новости

Власти Томска выделили более 5 млн рублей на обследование дома по ул. Дальне-Ключевская, 5

16 декабря 2021
Томские новости

Более 220 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области, 3 заболевших скончались

13 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle