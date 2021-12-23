Рядом с вами в Новом году: как компания «Сибагро» поздравила жителей Томского района

23 декабря 2021 / Компания «Сибагро»

Традиционный кортеж в составе Деда Мороза, Снегурочки и представителей компании «Сибагро» в минувшие выходные поздравил жителей Заречного, Рассвета и Молодежного с наступающими праздниками.

Сказочная команда уже третий год подряд заряжает новогодним настроением сельчан от мала до велика. Жители с радостью встречали волшебников: рассказывали стихи, делились мечтами и фотографировались на память. А герои дарили каждому сладкие гостинцы с пожеланиями добра, везения и исполнения желаний. Особенно ждали гостей местные ребятишки: вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хороводы, играли в снежки и взрывали хлопушки.

На главной площади поселка Светлый, рядом с елью, которую «Сибагро» подарила светленцам несколько лет назад, компания установила яркий лабиринт с подсветкой. В этом году он получился запоминающимся: изящные барельефы с морозными узорами и эффектные фигурные звезды привлекают внимание детей и взрослых. А малышей внутри лабиринта ждет сюрприз — небольшая ледяная горка.

— Новый год всегда дарит ощущение сказки и ожидания чуда. Мы хотели порадовать жителей, создать для них атмосферу праздника, по которой все соскучились, подарить немножко волшебства. Надеемся, что у нас получилось, — рассказала Мария Голдовская, заместитель председателя правления по коммуникациям.

Фото предоставлено компанией «Сибагро».

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