Почти 160 новых случаев COVID-19 выявлено в Томской области, вдвое большее количество заболевших выздоровели

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2021 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 159 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 366 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 60 656 случаев заболевания коронавирусом. 46 068 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,91.

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