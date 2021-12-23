«Газпромнефть-Восток» определил лучшего экологического партнера

23 декабря 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» подвел итоги конкурса «Эко-лидер» среди подрядных организаций, оказывающих услуги на месторождениях предприятия. Первое место заняла томская компания «ТрансСервис». Всего в конкурсе участвовало 5 подрядных организаций.

Стратегия природопользования «Газпромнефть-Востока» предусматривает целый комплекс природоохранных мер, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и внедрение инициатив с экологической направленностью. Все эти мероприятия проводятся во взаимодействии с партнерами, и конкурс стал одним из инструментов по формированию единых подходов в области экологии.

Конкурс проводится в пятый раз и состоит из двух этапов, которые предусматривают проверку производственных площадок подрядчиков на месторождениях специалистами блока производственной безопасности «Газпромнефть-Востока». В шорт-лист входят такие параметры, как состояние территории, организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления, а также наличие всей необходимой документации.

– Соблюдение подрядными организациями требований в области охраны окружающей среды на протяжении многих лет позволяет говорить о формировании единой экосистемы на отдаленных промыслах «Газпромнефть-Востока». В результате ответственность в деле контроля за процедурами соблюдения экологической безопасности стала приоритетом не только для нас, но и наших партнеров, предоставляющих услуги на удаленных производственных объектах предприятия, – отметил Алексей Ванчугов, директор по производственной безопасности «Газпромнефть-Востока».

– Приятно, что в конкурсе «Эко-лидер», организатором которого выступил «Газпромнефть-Восток», выиграла томская компания. Люди, которые не только работают, но и живут на томской земле, активно включаются в вопросы зеленой повестки на производственных площадках. Они не только поддерживают инициативы заказчика, но и вносят свои. Повышенная ответственность сотрудников «Газпромнефть-Востока» по контролю за соблюдением экологической безопасности помогает нам сохранять окружающую среду, – отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

– За всю историю конкурса мы трижды становились победителями. Это не случайно. Из года в год мы все больше внимания уделяем вопросам экологической безопасности. Так, в этом году весь инженерно-технический состав и водители, в общей сложности более 40 человек, прошли обучение по грамотному обращению с отходами с 1 по 4 класс опасности. На наших производственных площадках имеется оборудованная территория, где временно накапливаются отходы производства и потребления. Их по зимним дорогам вывозят и передают в специализированные организации. Мы проводим субботники, содержим территорию в чистоте и порядке, следим за своевременным и грамотным ведением документов. В дальнейшем мы планируем не снижать достигнутых результатов, – отметил Виталий Зенкин, руководитель ООО «ТрансСервис».

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