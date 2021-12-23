Тримаран томского путешественника повредил мачту во время пересечения Атлантического океана

23 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: томское отделение РГО

Судно, на котором совершается кругосветная экспедиция томского и новосибирского путешественников Евгения Ковалевского и Станислава Берёзкина, находится в опасном состоянии.

Как уточняют в томского отделении Российского географического общества, 21 декабря, спустя 10 дней с начала пересечения на тримаране Атлантики, в Береговой центр экспедиции сообщили новость о сильном шторме и его последствиях для судна.

«Во время сильного шторма разрушилась передняя нога пирамиды, на которую крепятся мачта и передний стаксель. Мачта в любую минуту может упасть. Полопались крепления на задней балке, которые держат центральный баллон тримарана», — рассказал руководитель экспедиции Евгений Ковалевский руководителю берегового центра Юлии Калюжной в ночь с 20 на 21 декабря.

В течение всего дня 21 декабря команда Берегового центра выясняла подробности и вела переговоры с Посольством РФ в Бразилии. По указанию советника-посланника Посольства Андрея Петрова и морской спасательной службы Бразилии к тримарану подошёл корабль-«сухогруз» «Херст-Пойнт». Экипаж тримарана запросил 200 л бензина, но команда корабля располагала только дизельным топливом. Члены экипажа «Херст-Пойнта», направлявшегося в Великобританию, вместе со спасательной службой Бразилии предложили эвакуировать членов экспедиции.

«Нам предложили бросить судно и эвакуироваться. Мы оценили количество провизии, общее состояние судна и приняли решение продолжать движение самостоятельно под аварийным парусом», — рассказал Евгений Ковалевский.

Проведя ревизию воды и еды, путешественники сообщили, что воды им хватит на две недели плавания, с едой также не возникнет проблем. Путешественники поставили деревянную подпорку под мачту во избежание её падения и соорудили аварийный парус, который позволит дрейфовать в верном направлении. Ветро-волновые условия направляют тримаран к берегам Бразилии.

Выйдя сегодня, 23 декабря на связь, экипаж подчеркнул, что ситуация опасная, но не критичная.

«За сутки прошли 70 миль, средняя скорость три узла. Ситуация стабильна. Мачта держится. Состояние всех членов экипажа нормальное. Вчера вечером на судне возобновился привычный 4-х часовой график несения вахт», — сообщили мореплаватели.

Напомним, атлантический этап кругосветки «По пути русских кругосветных мореплавателей» начался 11 декабря. Мореплаватели взяли курс с островов Кабо-Верде к берегам далёкой Бразилии. На данном этапе к сибирякам присоединился москвич Роман Гаражиев.

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