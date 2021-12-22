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Томское котокафе выставлено на продажу

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Томское котокафе Cat Space выставлено на продажу. Причиной такого решения владельцы называют «усталость от Томска» и, как следствие, переезд в другой город.

Проектом ребята занимаются чуть больше 4-х лет.

«Продавать котокафе мы решили в связи с переездом. Так как контролировать работу удаленно — значит отвлекаться от той деятельности, которой будем заниматься в новом городе. Это возможно, но сложно. Переезд связан с личными факторами: усталость от города, некоторая степень выгорания и необходимость сменить обстановку. Плюс появилась возможность реализовать проект, который давно в планах», — рассказала «Томскому Обзору» совладелец котокафе Аина Ершова.

Создатели отмечают, что решение о продаже котокафе им сложно далось и принималось не один год. Условия покупки заведения, по словам Аины — «относиться к животным так же как мы, с любовью и ответственностью, как к равным себе». Цену владельцы не разглашают.

«Полную информацию о деталях продажи даём только реальным покупателям», — отметила Аина.

Претендентов на покупку заведения пока нет. Если продажа не состоится или затянется, создатели Cat Space планируют нанять управляющего. В таком случае Аина и Александр Ершовы будут приезжать раз-два в месяц, чтобы контролировать работу и решать текущие вопросы.

«За будущее, конечно, переживаем, это для нас скорее наше детище, чем бизнес. Мы вложили в него всех себя», — рассказала Аина.

Создатели подчеркивают, что работа котокафе останется без изменений. Претенденты на место управляющего у ребят уже есть.

«В любом случае, наше пространство будет продолжать свою работу еще долго и многие котики найдут свой дом, а гости получат свои порции мурчалок и нежности. Приходите в гости! Котики будут рады», — отметила Аина.

За детальной информацией о продаже можно обратиться по телефону +7-991-391-2013 или в сообщения группы ВКонтакте и директ в Instagram.

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