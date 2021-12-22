Депутаты томской облдумы приняли бюджет региона на 2022 год

Томский Обзор / Фото: 22 декабря 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Сегодня, 22 декабря, на последнем в этом году заседании Законодательной Думы Томской области, во втором чтении был принят закон «Об областном бюджете на 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В новой редакции документа доходы региональной казны на 2022 год увеличены на 17,6 млрд рублей — до 90,6 млрд рублей. Расходы также выросли на 20,8 млрд рублей и составили 89,9 млрд. рублей. Бюджет сохраняет профицит — 759 млн рублей.

«Большинство депутатов проголосовало за бюджет. Он очень серьезно отличается от того документа, который мы принимали в первом чтении, — отметила в ходе заседания спикер Облдумы Оксана Козловская. — Фактически объем расходов увеличен более чем на 20 млрд рублей, из которых 18 млрд рублей — это средства федерального бюджета. В том числе и те средства, которые пойдут на строительство дорог, реализацию национальных проектов. Кроме того, более 2 млрд рублей — это деньги, которые мы дополнительно распределили в рамках областного бюджета, учитывая те повышенные обязательства, которые вместе с администрацией приняли на себя по дополнительным доходам казны».

Она также отметила, что в окончательной редакции законопроекта учтены все отрасли.

«Надеемся, что 2022 год принесет оживление работы нефтегазового комплекса. Для этого есть хорошие предпосылки — об этом нам говорит администрация региона. Поэтому я думаю, что в основе своей налог на прибыль будет значительно выше и это позволит нам не сокращать, а наращивать программы развития», — уточнила Оксана Козловская.

По ее словам, в систему расходов областного бюджета резкие изменения внесла пандемия коронавируса:

«Если в 2020 году на цели борьбы с ковидом было выделено 6 млрд рублей, то в 2021 году, как последние подсчеты говорят, мы потратим около 4 млрд, из которых 2,3 млрд рублей — из федерального бюджета. На следующий год, учитывая ситуацию во всем мире, мы вновь закладываем 600 млн рублей для того, чтобы иметь определенный резерв на приобретение лекарств, защитных средств, и оборудования».

В свою очередь, председатель комитета по экономике Законодательной Думы Томской области Виктор Власов уточнил, что на реальный сектор экономики в проекте бюджета выделено 19 млрд 200 млн рублей.

«Определены средства, которые выделяются и из федерального бюджета — это около 6 млрд рублей. По сравнению с первым чтением этого бюджета на 300 млн рублей увеличены средства на дорожный фонд; дополнительные 150 млн рублей будет выделено на лесной фонд; 150 млн рублей — на АПК; 100 млн рублей — на малое и среднее предпринимательство; на ЖКХ — дополнительно 400 млн рублей. Это существенные изменения», — добавил Виктор Власов.

Таким образом, с учетом изменений в 2022 году на дорожное хозяйство Томской области будет потрачено 9,2 млрд рублей. Впервые деньги будут выделены на ремонт дорог II и III категории в Томске.

«То есть в 2022 году будут ремонтироваться не только крупные трассы и дорого межмуниципального сообщения, но будет уделено внимание и дорогам II и III категорий и подъездам к домам. Об этом просили люди во время избирательной кампании, это важный факт», — сказал Виктор Власов.

Председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов уточнил, что в 2022 году регион впервые получит инфраструктурный кредит для строительства малого полукольца, которое позволит развивать инфраструктуру в южной части Томска.

«Самый главный проект — развязка на Транспортной площади, которая позволит в двух уровнях перейти с Красноармейской на площадь Транспортную и соединиться с развивающейся южной частью города — Южными воротами 1 и 2», — отметил Сергей Автомонов.

Председатель комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области Олег Правдин уточнил, что в бюджете предусмотрены средства на здравоохранение, социальную поддержку населения и другие нужды:

«Большинство депутатов с воодушевлением восприняли этот бюджет: в первом чтении он был больше 60 млрд рублей, а во втором наполнился до 90 млрд рублей. Думаю, что благодаря этому большинство задач, которые были предложены депутатами на согласительной комиссии, будут выполнены в следующем году», — сказал Олег Правдин.

Заместитель Председателя Законодательной Думы Томской области, председатель бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец перед голосованием напомнил депутатам, что согласительная комиссия единогласно поддержала поправки, внесенные ко второму чтению.

«Бюджетно-финансовый комитет также рассмотрел данный законопроект и рекомендует его к принятию во втором чтении. Возражений у членов БФК не было. Контрольно-счетная палат подтверждает, что по своим основным параметрам и характеристикам законопроект соответствует бюджетному законодательству, поэтому у нас есть все основания поддержать», — сказал Александр Куприянец.

По завершении голосования присутствовавший на заседании губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил депутатов за конструктивную работу согласительной комиссии

«Бюджет направлен на улучшение жизни людей. Вопросы, конечно, еще будут. Если 10 лет назад мы с вами делили 27 млрд рублей, то сегодня речь идет уже о 90 млрд рублей, и это не предел. Очень рад, что мы с вами движемся в таком темпе», — подчеркнул глава региона.

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