Президент Союза работодателей Томской области Кирилл Новожилов представил интересы предприятий региона на съезде РСПП

21 декабря 2021

Главными темами прошедшего ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором принял участие президент России Владимир Путин и пул федеральных министров, стали обеспечение предсказуемости делового климата, стимулирование инвестиционной активности частного бизнеса, участие бизнеса в реализации нацпроектов и инициатив социально-экономического развития России.

На особом контроле – реализация экологической повестки: глава государства призвал решить проблему с экологией в 12 самых загрязненных городах страны. Президент также призвал бизнес не откладывать решение экологических проблем, заявив, что «лимит времени у нас исчерпан». Также Владимир Путин заявил, что правительство работает на тем, чтобы сохранить меры поддержки малого бизнеса в следующем году. Более того, кабмин будет исходить из того, что нужно максимально обеспечить фискальную и налоговую стабильность для бизнеса.

Делегацию от Томской области возглавил член правления РСПП, президент Союза работодателей региона Кирилл Новожилов.

«Промышленникам и предпринимателям сегодня нужно понимание перспектив развития, правил игры, которые устанавливает государство. Без открытого диалога, конструктивной дискуссии невозможно добиться прогресса, поэтому встречи такого уровня жизненно необходимы. Союз работодателей Томской области – полноценный субъект экономической политики региона, у нас есть полное право на равных общаться и с региональной, и федеральной властью, и съезд РСПП – отличная возможность для того, чтобы озвучить свою позицию и внести предложения по самым наболевших вопросам», – отметил президент Союза работодателей Томской области Кирилл Новожилов.

По его словам, сохранение производственного потенциала Томска, развитие трудовых ресурсов, постоянное улучшение условий труда – общая задача и регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей, и Союза работодателей Томской области, и только работа в командном формате может привести к хорошему результату.

Российский союз промышленников и предпринимателей – это общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Согласно данным на сайте РСПП, в союз входят более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики.

Союз работодателей Томской области – межотраслевое производственное объединение, в которое входит более 30 ведущих предприятий региона. Задачи Союза: содействие развитию трудовых ресурсов, активное участве в интеграции высшей школы, науки, промышленности и бизнеса, защита и продвижение интересов томских предприятий и тех, кто на них работает.

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