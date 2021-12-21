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Президент Союза работодателей Томской области Кирилл Новожилов представил интересы предприятий региона на съезде РСПП

Томские новости, стимул инвестиционное развитие кирилл новожилов Президент Союза работодателей Томской области рспп Президент Союза работодателей Томской области Кирилл Новожилов представил интересы предприятий региона на съезде РСПП

Главными темами прошедшего ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором принял участие президент России Владимир Путин и пул федеральных министров, стали обеспечение предсказуемости делового климата, стимулирование инвестиционной активности частного бизнеса, участие бизнеса в реализации нацпроектов и инициатив социально-экономического развития России.

На особом контроле – реализация экологической повестки: глава государства призвал решить проблему с экологией в 12 самых загрязненных городах страны. Президент также призвал бизнес не откладывать решение экологических проблем, заявив, что «лимит времени у нас исчерпан». Также Владимир Путин заявил, что правительство работает на тем, чтобы сохранить меры поддержки малого бизнеса в следующем году. Более того, кабмин будет исходить из того, что нужно максимально обеспечить фискальную и налоговую стабильность для бизнеса.

Делегацию от Томской области возглавил член правления РСПП, президент Союза работодателей региона Кирилл Новожилов.

«Промышленникам и предпринимателям сегодня нужно понимание перспектив развития, правил игры, которые устанавливает государство. Без открытого диалога, конструктивной дискуссии невозможно добиться прогресса, поэтому встречи такого уровня жизненно необходимы. Союз работодателей Томской области – полноценный субъект экономической политики региона, у нас есть полное право на равных общаться и с региональной, и федеральной властью, и съезд РСПП – отличная возможность для того, чтобы озвучить свою позицию и внести предложения по самым наболевших вопросам», – отметил президент Союза работодателей Томской области Кирилл Новожилов.

По его словам, сохранение производственного потенциала Томска, развитие трудовых ресурсов, постоянное улучшение условий труда – общая задача и регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей, и Союза работодателей Томской области, и только работа в командном формате может привести к хорошему результату.

Российский союз промышленников и предпринимателей – это общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Согласно данным на сайте РСПП, в союз входят более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики.

Союз работодателей Томской области – межотраслевое производственное объединение, в которое входит более 30 ведущих предприятий региона. Задачи Союза: содействие развитию трудовых ресурсов, активное участве в интеграции высшей школы, науки, промышленности и бизнеса, защита и продвижение интересов томских предприятий и тех, кто на них работает.

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