Около 200 человек эвакуировали из горящего здания гипермаркета «Лента» в Томске
21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня, 21 декабря, из горящего здания гипермаркета «Лента» в Томске были эвакуированы около 200 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В сообщении также отмечается, что площадь пожара на данный момент устанавливается.
Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. На месте работают 24 единицы техники, 76 человек.
Видео: ГУ МЧС по Томской области
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