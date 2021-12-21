18+
18+

Около 200 человек эвакуировали из горящего здания гипермаркета «Лента» в Томске

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий Лента Около 200 человек эвакуировали из горящего здания гипермаркета «Лента» в Томске

Сегодня, 21 декабря, из горящего здания гипермаркета «Лента» в Томске были эвакуированы около 200 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В сообщении также отмечается, что площадь пожара на данный момент устанавливается.

Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. На месте работают 24 единицы техники, 76 человек.

Видео: ГУ МЧС по Томской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томская экспедиция пересекает Атлантический океан на парусном судне

15 декабря 2021
Томские новости

Томского предпринимателя и экс-депутата Агеева подозревают в мошенничестве и незаконном хранении оружия — источник

11 декабря 2021
Томские новости

В Томске открылась выставка «Корень „Нары́м“»

1 декабря 2021
Томские новости

В Томске начался монтаж главной городской ёлки

22 ноября 2021
Томские новости

ТГУ начнет второй этап реализации федеральной программы «Содействие занятости» в феврале

13 декабря 2021
Томские новости

Власти Томска выделили более 5 млн рублей на обследование дома по ул. Дальне-Ключевская, 5

16 декабря 2021
Томские новости

Еще 3 человека скончались от коронавируса в Томской области

7 декабря 2021
Томские новости

Томичи смогут добраться до Шерегеша по «единому» билету

3 декабря 2021
Томские новости

Томичи стали вдвое чаще пользоваться услугой «Легкий возврат» в отделениях «Почты России»

14 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle