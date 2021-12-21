Томский альпинист победил на чемпионате России

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Елена Темерева

Томский спортсмен Владислав Темерев одержал победу на чемпионате России по альпинизму в дисциплине ледолазание-комбинация, сообщает председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Турнир проходил 17–19 декабря в Тюмени, где собирались 24 мужчины и 11 женщин из Томской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, Кировской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края и республика Карелия. Спортсмены соревновались в два раунда — квалификация и финал.

Оба этапа состояли из лазания на трудность по зацепам на четырех коротких, но максимально сложных трассах и в нескольких попытках на скорость на ледовой 15-тиметровой стене. После первого дня квалификации в финал попали Владислав Темерев с первым результатом среди мужчин, Анна Павлюк с третьим результатом и Юлия Филатьева с 6-м результатом.

«Всех спортсменов сильно подкосило то, что ледовая стена не была в идеальном состоянии, из-за очень теплой зимы в Тюмени», — отметил Иван Темерев.

В итоге лучший результат у женщин из томской делегации показала Юлия Филатьева заняв 4-е место. Среди мужчин победителем стал воспитанник ДДЮ «Кедр» томич Владислав Темерев.

«Признаюсь, что ехал в Тюмень с очень средним настроем, потому что после тренировочных сборов в Кирове, я стал там же на этапе Кубка России 9-м в трудности и 12-м в скорости. После квалификационного раунда чемпионата, когда вошел финал с первым результатом, я стал понимать, что есть шансы попасть на пьедестал. Эта победа для меня очень важна, потому что это значит, что я двигаюсь в верном направлении. Ближайший старт будет в Томске в начале января, затем у нас же пройдет чемпионат России в феврале. Буду готовиться. Следующая моя цель попасть на пьедестал в Тюмени на этапе Кубка мира в марте 2022», — рассказал Владислав Темерев.

Фото: Елена Темерева

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