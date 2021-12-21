В Томске Фрунзенский рынок начнет торговать из «арт-контейнеров»

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Павел Стефанский/РИА Томск

Весной 2022 на Фрунзенском рынке Томска откроется торговля из грузовых «арт-контейнеров», которые сейчас используются в инсталляции, сообщает РИА Томск со ссылкой на управляющую рынка Марину Митяину.

Предполагается, что контейнеры будут приспособлены для уличной торговли вместо старых ларьков. В дальнейшем планируется продолжить обновление рынка с помощью дизайнеров.

Ранее, осенью 2021 года, по заказу администрации рынка вдоль трамвайных путей по пр. Комсомольский была смонтирована инсталляция из 20 грузовых контейнеров.

«Мы хотим как-то немного осовременить уличную торговлю. У нас сейчас есть торговля в контейнерах, мы своих „контейнерщиков“ переводим в новые контейнеры, а старые планируем убирать весной», — рассказала Митягина.

Она также уточнила, что инсталляцию выполнили дизайнеры и художники архитектурно-проектного бюро «Простор», с которым администрация рынка сотрудничала ранее.

По словам Митягиной, в дальнейшем планируются и другие арт-объекты для обновления Фрунзенского рынка.

Фото: Павел Стефанский/РИА Томск

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