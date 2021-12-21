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Томская область дополнительно получит более 800 млн рублей на строительство и ремонт дорог

Томские новости, Экономика и финансы, Мишустин премьер строительство дорог инфраструктура сеть трасса Томская область дополнительно получит более 800 млн рублей на строительство и ремонт дорог

Правительство выделило Томской области 839,1 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Деньги будут выделены в 2022–2023 годах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, дополнительное финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

По словам премьер-министра, увеличение объемов дорожного строительства связано, в том числе, с высокой оценкой жителей национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Люди видят реальные изменения к лучшему. Мы не только реконструируем главные автодороги на востоке и севере области. Наряду с национальным проектом, мы уже шесть лет реализуем и свой региональный проект „Дороги“, каждый год направляя из регионального бюджета на ремонт местных дорог по полмиллиарда рублей. Развитие дорожной инфраструктуры было, есть и будет одним из главных приоритетов моей работы», — прокомментировал решение правительства губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Ранее, в первом полугодии 2021 года Томская область получила от федерации дополнительно 890 млн рублей. На эти средства в нормативное состояние были дополнительно приведены 48,7 км автодорог: три участка улично-дорожной сети Томска и два участка региональных трасс. Кроме того, в августе регион получил из федерального бюджета 288,5 млн рублей на строительство мостового перехода через реку Яя на автомобильной дороге Больше-Дорохово ‑ Тегульдет в Зырянском районе.

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