АО «Силовые машины» открыло студенческое конструкторское бюро в ТПУ

20 декабря 2021 / Томский Обзор

В минувшую пятницу, 17 декабря, в Томском политехническом университете открылось студенческое конструкторское бюро — центра профессиональных компетенций, где студенты будут получать опыт работы над конструкторскими и инновационными проектами и программами.

Как уточняют в пресс-службе взуа, студенческое КБ в ТПУ будет работать над решением задач и кейсов по паровым турбинам. Сейчас в нем проведен ремонт и подготовлено 12 рабочих мест. Специализированные компьютеры и программное обеспечение вузу предоставила компания-партнер.

Участниками бюро стали пятеро студентов ТПУ. Все они прошли конкурсный отбор: входное тестирование по профессиональным дисциплинам, выполнение специального задания, связанного с будущей деятельностью студенческого КБ, и собеседования.

Прошедшие отбор студенты трудоустраиваются в АО «Силовые машины» на должность инженера студенческого конструкторского бюро. Они будут заниматься проектированием систем регулирования паровых турбин, работа рассчитана на два года. Эксперты ТПУ будут курировать и консультировать студентов при выполнении работ и далее передавать результаты партнеру.

Сначала студенты познакомятся с программным обеспечением и спецификой его применения в студенческом КБ. При этом отрабатывать навыки они будут при решении конкретного кейса от партнера. Так, сейчас студенты начнут работать над разработкой трехмерных деталей систем автоматического регулирования паровых турбин.

В течение работы в конструкторском бюро студенты будут получать стипендию и заработную плату, а по окончании обучения — смогут продолжить работу в АО «Силовые машины» на более привлекательных условиях, чем выпускники вузов. Предложение для каждого выпускника проекта будет индивидуальным, в зависимости от его желаний и полученных за время работы компетенций.

«Конструкторское бюро — это классический пример проектного обучения. Современному инженеру важно представлять всю технологическую цепочку: от идей до проектирования оборудования и его эксплуатации. АО „Силовые машины“ — наш стратегический партнер и крупнейшая компания, которая занимается конструированием и производством энергетического оборудования. Ее отличает активное погружение в научно-исследовательскую повестку в направлении фронтирных разработок, в частности, водородных технологий. Вместе мы планируем сотрудничать в сферах подготовки студентов и совместного проведения фундаментальных и прикладных научных исследований», — подчеркнул на открытии бюро руководитель стратегического проекта ТПУ «Энергетика будущего», заместитель директора Инженерной школы энергетики ТПУ Владимир Губин.

В свою очередь генеральный конструктор АО «Силовые машины» Александр Ивановский отметил, что компании необходимы молодые и талантливые инженеры, которые могли бы интенсивно и с помощью новых технологий и инструментов развивать направления энергетического машиностроения.

«Решение открыть конструкторское бюро в Томском политехе было продиктовано тем, что это сильный технический вуз с мощным энергетическим направлением. Наша цель — дать возможность молодым инженерам работать над созданием новых совершенных конструкций и иметь лучшее вознаграждение за свой труд», — подчеркнул генеральный конструктор АО «Силовые машины» Александр Ивановский.

АО «Силовые машины» — глобальная энергомашиностроительная компания, лидер отрасли. Входит в состав «Севергрупп». Компания обладает богатейшим опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Ключевая компетенция и конкурентное преимущество компании — осуществление комплексных проектов в сфере электроэнергетики.

Для «Силовых машин» конструкторское бюро в Томском политехе станет четвертым в стране. Подобные СКБ уже открыты и работают в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), Национальном исследовательском университете «МЭИ»,

Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП)., а пятым стало студенческое конструкторское бюро, открытое в Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ).

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