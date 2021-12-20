В томском аэропорту у туриста из Египта изъяли коралл

Таможенники изъяли коралл у россиянина, которые прилетел из Египта в томский аэропорт, сообщает пресс-служба кемеровской таможни.

Коралл весом 200 граммов, находящийся под охраной Вашингтонской конвенции CITES (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения — прим.ред.), перевозился без разрешительных документов. По данному факту было возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров на территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию). Кораллы изъяли и направили на экспертизу в Новосибирский филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления.

По словам начальника Томского таможенного поста Кемеровской таможни Марина Борисенко, с начала 2021 года выявлено две попытки незаконного ввоза кораллов туристами, при этом общее количество правонарушений совершенных авиапассажирами в текущем году выросло. В первую очередь такая динамика связана с возобновлением международных рейсов, которые в прошлом году из-за пандемии были отменены.

С перечнем товаров, разрешенных для перемещения через границу, а также с их стоимостными, весовыми или количественными нормами можно ознакомиться на сайте ФТС России в разделе «Физическим лицам».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: