Девушка погибла при пожаре в деревянном доме в Томске

18 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня, 18 декабря, в Томске произошел пожар в деревянном доме по ул. Яковлева, 36, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в 3-квартирном доме (две квартиры нежилые) поступило в 6.00. К приезду первого подразделения из-под крыши шел густой дым.

Возгорание удалось ликвидировать в 6.26. В результате в одной из квартир частично обгорели стены, обрешетка крыши дома, обгорели стены снаружи. Площадь пожара составила 90 кв. метров.

В квартире на диване пожарные обнаружили тело 27-летней девушки.

На месте работали 6 единиц техники и 30 человек.

Причина возгорания устанавливается.

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