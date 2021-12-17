«КрасАвиа» с января заменит Utair на маршруте Стрежевой — Томск, продлит его до Красноярска

17 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Авиакомпания «КрасАвиа» с 5 января запустит рейс Красноярск — Томск — Стрежевой, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аэропорта «Богашево».

Полеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям на самолетах ATR-42. Время в пути из Стрежевого в Томск составит 1 час 30 минут, в Красноярск — 3 часа 40 минут (с учетом 50-минутной стоянки).

В настоящее время рейсы по маршруту Томск — Стрежевой выполняет авиакомпания «ЮТэйр». Она осуществит последний рейс по данному направлению 31 декабря, следует из расписания «Богашево».

В свою очередь пресс-служба обладминистрации в пятницу сообщила, что для молодежи не старше 23 лет и пенсионеров будет действовать льготный тариф на перелеты. Стоимость билетов из Стрежевого в Томск составит 5 тыс. рублей, в Красноярск — 7 тыс. рублей (вместо 12,2 тыс. рублей).

Аэропорт «Стрежевой» расположен на севере Томской области, обслуживает пассажиропоток одноименного города. На сегодняшний день регулярные рейсы в Стрежевой выполняются только из Томска.

АО «КрасАвиа» создано в 2007 году на базе ГП «Эвенкия-Авиа» и является государственной авиакомпанией в Красноярском крае. Авиапарк перевозчика насчитывает более 20 воздушных судов, в том числе самолетов ATR-72, ATR-42, Ан-24РВ, Ан-26, Як-42 и L-410, а также вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ми-8Т. С марта 2021 года «КрасАвиа» работает в сотрудничестве с авиакомпанией «Нордстар» (торговая марка NordStar, находится под контролем ГМК «Норникель»).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: