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«Газпром нефть» не использовала преимущественное право выкупа доли Томскнефти, поскольку не устроили условия — Дюков

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«Газпром нефть» не воспользовалась преимущественным правом выкупа доли «Томскнефти», поскольку ее не устроили предлагаемые условия, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на главу компании Александра Дюкова.

«У „Газпром нефти“ было преимущественное право, но долю в „Томскнефти“ мы не приобрели, поскольку нас не устроили те параметры и условия, по которым была предложена эта доля. Что касается операторства, то сама „Томскнефть“ будет управлять своими производственными активами. Все, что касается остального, есть устав, который регулирует действия акционеров компании», — сказал он.

Как сообщалось, «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) вместо «Роснефти» стала владельцем 50% в СП с «Газпром нефтью» — «Томскнефти».

«Томскнефть» владеет 32 лицензиями на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензиями на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области и семью лицензиями на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, «Томскнефть» является агентом по разработке двух лицензионных участков «Роснефти».

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