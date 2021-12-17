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ТГУ получил 100 млн рублей на создание «Гранита науки» в межуниверситетском кампусе

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Фонд Владимира Потанина перевел в эндаумент-фонд Томского государственного университета 100 миллионов рублей для создания образовательно-культурного центра «Гранит науки».

Как сообщает пресс-служба вуза, предполагается, что новая томская локация будет располагаться в межуниверситетском кампусе. Сейчас стартует этап работ по общественному обсуждению и проектированию.

— Для фонда было всегда важно формировать в разных сферах те институции, ту инфраструктуру, которая будет работать независимо от того, какие конкурсы проходят в этом году, какие люди конкретно делают проекты в том или ином периоде. Это касается и музеев, и университетов, и центров развития социальных технологий. Мы считаем, что умеем стратегически поддерживать наиболее эффективные и перспективные социальные технологии, — отметила председатель совета фонда Лариса Зелькова.

Перечисленные средства будут переданы в управление, а на доход от них будет развиваться «Гранит науки».

Презентуя томский проект, ректор ТГУ Эдуард Галажинский сообщил, что новая локация станет площадкой для различных творческих проектов, коворкинговым пространством для развития территории. Инициативные группы уже предложили несколько идей: проекты по Art&Science (открытые лекции для горожан, выставки и прочее), гонки беспилотников, экологические проекты, проекты по гражданской науке, чемпионат по extreme skills и другие.

— В новом проекте мы планируем системно продолжить ту большую работу, которую университеты ведут по развитию городских пространств, по работе с городскими сообществами — традиционно это называется «третьей миссией», и это «зашито» в наш устав, — отметил Эдуард Галажинский. — В современных условиях такая работа должна быть локализована в особым образом организованных пространствах. А в томском регионе сейчас как раз реализуется проект межуниверситетского кампуса, который поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, будучи в Томске.

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