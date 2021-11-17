В Томской области 6 человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня вечером, 16 декабря, на подъезде к Томску столкнулись Hyundai Solaris и и рейсовый микроавтобус, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.30 в районе деревни Кандинка. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 6 человек. В момент аварии внутри микроавтобуса находились 17 человек.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по телефону: 8 (3822) 66-44-22.

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