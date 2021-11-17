18+
18+

В Томской области 6 человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий врезался микроавтобус В Томской области 6 человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса

Сегодня вечером, 16 декабря, на подъезде к Томску столкнулись Hyundai Solaris и и рейсовый микроавтобус, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.30 в районе деревни Кандинка. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 6 человек. В момент аварии внутри микроавтобуса находились 17 человек.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по телефону: 8 (3822) 66-44-22.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Танков много не бывает: самое мощное обновление тарифа «Игровой» от «Ростелекома»

17 ноября 2021
Томские новости

Скончался заведующий инфекционным отделение томской горбольницы №3

27 ноября 2021
Томские новости

470 человек эвакуировали из здания томской гимназии №24, где загорелся мусор

8 декабря 2021
Томские новости

Томские каратисты привезли 3 медали с всероссийских соревнований

10 декабря 2021
Томские новости

В Томске выводят жимолость и родиолу с улучшенными качествами

8 декабря 2021
Томские новости

В Томске открывается большая выставка кукол томских мастеров

24 ноября 2021
Томские новости

«Ростелеком» в Томске поддержал фестиваль идей и технологий

15 декабря 2021
Томские новости

Новая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Томскую область

17 ноября 2021
Томские новости

Житель Томской области инсценировал ограбление, чтобы привлечь внимание сожительницы

25 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle