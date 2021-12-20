Профильный комитет томской облдумы принял поправки в бюджет Территориального фонда ОМС

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

В четверг, 16 декабря, бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы Томской области рассмотрел поправки в закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Изменения в документ были внесены в соответствии с поступившими внебюджетными трансфертами. Таким образом, доход фонда вырос на 1 млрд 464 млн рублей.

Большая часть поступивших средств — 1 млрд 395 млн рублей — составили внебюджетные трансферты за оказанную стационарную медпомощь. Еще 35 млн рублей направлено на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом. Соответственно, с увеличением доходов фонда выросла и его расходная часть.

«Часть поступивших средств направляется на формирование нормированного страхового запаса на приобретение медицинского оборудования», — сообщила и.о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области Светлана Старкова.

Члены комитет уточнили, каким образом выстроены финансовые отношения между фондом и больницами, которые не выполнили план по законченным случаям.

«Все эти вопросы решались на комиссии по разработке территориальной программы ОМС, по итогам первого полугодия вносились корректировки по объемам медицинской помощи. В каждом случае принимаются комплексные решения», — уточнила Светлана Старкова.

«С учетом всех полученных положительных заключений у нас есть основания рекомендовать рассмотреть законопроект сразу в двух чтениях», — сказал заместитель Председателя Законодательной Думы Томской области, председатель бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец.

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