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Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция распространение уровень заболеваемости Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 194 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 287 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 59 399 случаев заболевания коронавирусом. 43 688 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,94.

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