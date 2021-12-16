Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области
16 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 194 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 287 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 59 399 случаев заболевания коронавирусом. 43 688 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции составляет 0,94.
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